Mato Grosso do Sul supera barreira de 16 mil empregos formais criados em 12 meses

O número de empregos formais criados até o final de novembro do ano passado, superou a barreira de 16,3 mil em Mato Grosso do Sul, segundo levantamento feito pelo Assessoria Especial de Economia e Estatística da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Esse número reflete os últimos 12 meses, já que a análise foi feita de dezembro de 2024 a novembro de 2025. O estoque total de empregos formais no Estado chegou a 701.179 postos de trabalho.

Os indicadores gerais foram mais favoráveis em 2025, com crescimento de 309,13% no saldo de empregos e de 2,39% no estoque total de vínculos formais em relação ao ano anterior. A taxa de rotatividade no Estado ficou em torno de 33,09% nos últimos 12 meses.

Entre os setores, o Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas lideraram a geração de empregos em novembro, com saldo positivo de 695 vagas, seguidos pela Construção, que registrou saldo de 31 postos de trabalho. Já a Indústria e a Agricultura apresentaram os piores desempenhos no mês, ambos com saldo negativo de 614 vagas.

No recorte municipal, os maiores saldos positivos de contratações em novembro de 2025 foram registrados em Dourados, com 189 vagas, Inocência, com 172, Campo Grande, com 123, São Gabriel do Oeste, com 101, e Bonito, com 67. Em sentido oposto, os municípios com maiores saldos negativos foram Nioaque, com perda de 361 vagas, Chapadão do Sul, com 173, Sidrolândia, com 145, Ribas do Rio Pardo, com 141, e Naviraí, com 121 empregos a menos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também