Economia

Mato Grosso do Sul supera marca de 1,3 mil empregos gerados em setembro

A Construção teve destaque com a geração de 762 novas vagas

31 outubro 2025 - 12h23Luiz Vinicius
Geração de empregos atingiu marca positiva em setembroGeração de empregos atingiu marca positiva em setembro   (Álvaro Rezende/Secom)

Mato Grosso do Sul apresentou bons índices na questão de geração de empregos no mês de setembro, superando a marca de 1,3 mil registros de carteira assinada. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, dia 30 de outubro, pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

A Construção teve destaque com a geração de 762 novas vagas, a Indústria veio em seguida com 525 e o Comércio mais 420 vagas. Na contramão, os setores de Serviços (-203) e Agropecuária (-125) tiveram redução no número de trabalhadores com carteira assinada, o que fez com que o saldo ficasse em 1.379. 

O estoque mensal – o total de trabalhadores com carteira assinada no mês de setembro em Mato Grosso do Sul – ficou em 701.093.

Houve equilíbrio na distribuição dos empregos formais entre os sexos no mês de setembro. Embora o total de admissões (21.605) e demissões (20.931) entre trabalhadores do sexo masculino tenha sido bem maior em comparação com as contratações (13.717) e desligamentos (12.466) de trabalhadoras, no saldo os grupos se equiparam: 674 novas vagas para homens e 705 para mulheres.

Na distribuição regional, os municípios com maiores saldos positivos de empregos formais foram Campo Grande (565), Nova Alvorada do Sul (236), Ribas do Rio Pardo (209), Dourados (175) e São Gabriel do Oeste (149).

