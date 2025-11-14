Menu
Mega-Sena sorteia R$ 100 milhões nesta sexta-feira

Como sábado é feriado da Proclamação da República, não haverá sorteio

14 novembro 2025 - 15h29Da redação, com Agência Brasil
Bilhete de aposta da Mega-Sena Bilhete de aposta da Mega-Sena   (Marcello Casal jr/Agência Brasil)

O sorteio do concurso 2.940 da Mega-Sena teve a sua data alterada de quinta (13) para esta sexta-feira (14), devido ao feriado da Proclamação da República neste sábado (15).

As dezenas serão sorteadas, a partir das 21h, horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 100 milhões.

Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

