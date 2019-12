Melhoria na logística da MS-306 gera desenvolvimento econômico

O Governo do Estado teve êxito no seu primeiro leilão de concessão da rodovia MS-306, que aconteceu na quinta-feira (5), na Bolsa de Valores de São Paulo. Consolidando a estratégia de promover a melhoria da logística sul-mato-grossense e dar mais competitividade a Mato Grosso do Sul.

A rodovia é um polo de integração comercial entre os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Goiás e Minas Gerais e é uma importante rota de escoamento de produção de açúcar, álcool, algodão, soja e milho.

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, falou sobre o êxito do leilão. “Melhoria da logística gera desenvolvimento econômico e é isso que nós estamos buscando no Estado. Essa estratégia do Governo do Estado tem sido exitosa, prova disso são os avanços na questão hidroviária, portuária, ferroviária, na Rota Bioceânica e, agora, na primeira concessão de rodovia estadual”, afirmou.

O direito de exploração da MS-306 foi garantido pelo Consórcio Way - 306, liderado pela Bandeirantes Engenharia com as empresas TCL Tecnologia e Construções, Senpar, Torc Terraplanagem e GLP Brasil, pela outorga de R$605,3 milhões.

Os recursos serão depositados no Fundersul e devem ser injetados em melhorias de outras estradas da malha rodoviária estadual.

Jaime também frisou a importância desse investimento. “O investimento nos 220 quilômetros de rodovia é importante para o agronegócio de Mato Grosso do Sul. Além da melhoria direta nos municípios de Costa Rica, Cassilândia e Chapadão do Sul, teremos um forte impacto no transporte de cargas, com ganhos significativos nesse trecho, que passa a ficar mais rápido e mais seguro, proporcionando mais competitividade aos produtos agrícolas escoados por essa região”, disse.

O secretário finalizou. “Com esse leilão de sucesso, o governo consolidou um modelo e já estuda a possibilidade de inserir outras rodovias nesse modelo de investimento em concessão rodoviária. Mas, o mais importante é a percepção desse fato numa estratégia de logística, é a importância da melhoria logística para a competitividade de Mato Grosso do Sul”, concluiu.

Deixe seu Comentário

Leia Também