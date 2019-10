Mercado imobiliário da primeiros sinais de recuperação

O presidente do Sindicato da Habitação (Secovi) do Mato Grosso do Sul, Marcos Augusto Netto se diz otimista com o mercado imobiliário, com a diminuição das taxas de juros causadas pela aprovação definitiva da reforma da previdência no Senado na última semana.

Marcos Augusto Netto diz que o mercado vive um clima de animação. “O que temos ainda é uma expectativa, mas acreditamos fortemente que será concretizada e já estamos sentido o mercado se mexer”, afirma.

O presidente do Secovi se refere aos novos empreendimentos que serão anunciados e empresas que saem da fase de planejamento para a execução, como é o caso da SBS Empreendimentos. A incorporadora passou os últimos anos investindo em áreas para futuros lançamentos em Campo Grande e decidiu que chegou a hora de incorporar.

Executiva da SBS Empreendimentos, Phaena Spengler lembra que o mercado imobiliário é de oportunidades e é preciso muito planejamento e assessoria para dar o passo certo. “Campo Grande, por ser nossa origem, sempre esteve entre nossas prioridades, mas decidimos preparar matérias primas para o momento certo e agora ele chegou”, afirma.

Para a decisão a SBS Empreendimentos levou em consideração o momento do Brasil, que apresenta queda na taxa Selic, redução importante na taxa de juros para financiamentos imobiliários e melhora significativa da confiança na economia que já movimenta os grandes centros e sua repercussão agora para as demais regiões do país.

O novo empreendimento ainda não tem mês exato para o lançamento, mas todas as etapas já estão sendo executadas. “Com certeza teremos o novo produto disponível no primeiro semestre do ano que vem”, afirma Phaena. O presidente do Secovi, Marcos Netto, comemora já que todo o mercado se move quando as incorporadoras empreendem. “Temos uma longa cadeia de produção no mercado imobiliário, o que impacta na geração de negócios em diversos setores da economia. Temos a perspectiva de um ano muito bom em 2020”.

Sobre a empresa

A SBS Empreendimentos nasceu em Campo Grande (MS) em 1996, é uma empresa familiar comandada pelo engenheiro civil, Celso Spengler. Tem forte atuação também na região Norte do Brasil com um portfólio de mais de 100 mil metros quadrados em área construída, forte investimento em tecnologia construtiva, sustentabilidade e qualidade com certificação nível A do PBQPH.

