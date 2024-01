Mesmo com cenário econômico em queda no Brasil, mercado estético segue expandindo em 2024

A previsão para o cenário econômico no Brasil não está otimista para o ano de 2024. E com isso, a maioria dos mercados que movimentam a economia, também sofrem com a queda. De acordo com a OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) o aumento do PIB (Produto Interno Bruto) deverá passar de 2,9% em 2023 para 2,7%, em 2024 .

A OCDE calcula ainda que a expansão recuará de 3,0% este ano para 1,8% em 2024. No próximo ano veremos um crescimento da economia mundial decrescente pelo terceiro ano seguido, com juros elevados persistindo em vários países, maior fragmentação do comércio, tensões geopolíticas e dúvidas sobre o desempenho econômico da China.

Mesmo com este cenário desmotivador, um setor específico parece estar em crescimento no país e no mundo: o mercado estético. Um relatório emitido pela Grand View Research, empresa estadunidense de consultoria e pesquisa, divulgou que o mercado mundial relacionado à medicina e procedimentos estéticos foi avaliado em US$ 112 bilhões em 2022 e está projetado para crescer a uma taxa anual de 14,7% até 2030.

Esse crescimento se dá, principalmente, pelo aumento do interesse em procedimentos não invasivos. De acordo com o levantamento, esse segmento dominou o mercado com uma participação de 54,6% em 2022 e espera-se que cresça mais rápido durante os próximos sete anos.

O que tem impulsionado as pessoas a fazer procedimentos estéticos são os resultados imediatos, menos dor e menor custo. Entre os principais e mais procurados, pode-se destacar as injeções de botox, preenchimentos de tecidos moles e peeling químico.

A harmonização facial está no auge do momento estético, por utilizar mecanismos que proporcionam uma aparência mais natural e ser mais seguro que uma cirurgia plástica, por exemplo,

A doutora Mariana Georges, especialista em estética e harmonização oro facial é uma das principais representantes desse segmento. Formada em Odontologia desde 2017, atua hoje, além do próprio consultório em Campo Grande, em clínicas de São Paulo e Rio de Janeiro.

Mariana desenvolveu o "Georges Method", um método próprio de aplicação de ácido hialurônico nos pacientes. Baseada no conceito de beleza regenerativa, a técnica preserva a estrutura facial dos clientes, proporcionando um resultado jovial e harmônico com os contornos originais do rosto das pessoas.

Ao associar estímulo de colágeno em suas aplicações, ela atinge resultados superiores com uma seleção mais precisa de produtos.

"Muitos clientes estrangeiros vêm ao Brasil exclusivamente para realizar procedimentos estéticos. Reclamam do quanto os profissionais em seus países de origem ainda realizam intervenções que geram resultados muito artificiais. Aqui a ideia é o contrário. Nós respeitamos a beleza natural das pessoas e realizamos procedimentos para aprimorá-la. Sabemos do quanto o nosso trabalho é bem avaliado internacionalmente, e não digo apenas o que fazemos na minha clínica. O profissional de estética brasileiro costuma ser muito bem sucedido lá fora. Somos referência”, destaca a doutora.

Para a especialista, o motivo do mercado estar em crescimento, é que o posicionamento estético mudou; trazendo uma reflexão às pessoas para além do físico.

"A Harmonização Facial vai além da beleza externa, é uma mudança de dentro para fora que eleva a autoestima, transforma vidas," ressalta Mariana Georges, que está prestes a lançar um projeto voltado para quem não têm acesso aos seus atendimentos, oferecendo tratamentos completos a pessoas escolhidas aleatoriamente em Campo Grande.

"A verdadeira beleza não está em se transformar em outra pessoa, mas em revelar a melhor versão de si mesma", completa Mariana.

Mariana Georges, especialista em estética e harmonização oro facial.

