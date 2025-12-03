Mesmo com conta barata em dezembro, Energisa alerta para 'alto consumo' nas férias

O mês de dezembro terá bandeira amarela, um indicativo de redução na conta de energia. Porém, por outro lado, há outra preocupação: o início das férias escolares e as festas de fim de ano, que podem colaborar para o encarecimento da energia elétrica.

Para esse mês, a mudança na bandeira tarifária aponta uma redução na cobrança extra, que passa de R$ 4,46 para R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos.

Dessa maneira, a Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia em Mato Grosso do Sul, alerta para o período festivo e de férias escolares e propõe algumas dicas para evitar o alto consumo.

Com as crianças em casa, é comum o uso prolongado de televisores, videogames, computadores e aparelhos de ar-condicionado, além de mais banhos quentes e iluminação decorativa natalina.

Confira as principais orientações para manter o consumo sob controle mesmo com a casa cheia:

Desligue aparelhos da tomada quando não estiverem em uso, especialmente TVs, carregadores e micro-ondas;

Evite deixar luzes acesas em ambientes desocupados e prefira lâmpadas LED, que são mais econômicas;

Programe o uso do ar-condicionado: mantenha portas e janelas fechadas e ajuste a temperatura em 23°C;

Reduza o tempo de banho elétrico, especialmente em horários de pico;

Aproveite a luz natural durante o dia e incentive atividades ao ar livre com as crianças;

Use eletrodomésticos de forma eficiente: junte roupas para lavar e passar de uma vez e evite abrir a geladeira com frequência;

Ao adquirir equipamentos elétricos, dê preferência para os que possuem Selo Procel de Economia de Energia, classificação A.

Outra situação é controlar algumas situações, como o uso e diminuir o tempo de telas:

Estabeleça horários para uso de eletrônicos.

Incentive brincadeiras offline e atividades em grupo.

Promova momentos em família que não dependam de aparelhos eletrônicos, como jogos de tabuleiro ou leitura.

