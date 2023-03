Mesmo com queda de 3,12% no preço da cesta básica em fevereiro, Campo Grande é a 5ª Capital do País com o maior custo nos alimentos, é o que revela pesquisa realizada pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

Em Campo Grande, para uma família ter acesso à cesta básica, é preciso desembolsar, no mínimo, 719,94. O valor mais alto é o de São Paulo, que chegou a R$ 779,38, seguida por Florianópolis em R$ 746,95, Rio de Janeiro 745,96 e Porto Alegre, onde está custando 741,30.

Entre os itens da dispensa que mais apresentaram queda em Campo Grande foi a batata em (22,50%); o tomate com (18,63%); óleo de soja 4,63%; carne bovina (-2,02%); café em pó (-0,67%); açúcar cristal (-1,02%).

Já os aumentos, foram para a farinha de trigo aumentou 1,24%; feijão carioquinha teve alta de 2,82%; manteiga (2,03%); arroz agulhinha (1,98%) e pão francês (0,88%).

