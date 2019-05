MS é líder do ranking nacional de exportação de tilápia

Mato Grosso do Sul registrou nos primeiro quatro meses de 2019 a exportação de 177,162 toneladas de carne de tilápia, um volume 43,7% menor que o mesmo em 2018, 314,965 toneladas.

Mas, conforme dados do Ministério da Economia apesar da queda, o estado se manteve como o principal exportador brasileiro de carne de tilápia. Em receita a retração foi um pouco maior com o faturamento caindo de US$ 2,208 milhões para US$ 1,171 milhões.

Das 221,535 toneladas do produto vendidas pelo país no mercado internacional, 79,9% saíram do estado sul-mato-grossense. A participação do estado foi ainda maior em receita, de um faturamento de US$ 1,239 milhão, 94,5% foi das empresas do estado.

A Associação Brasileira de Piscicultura (Peixe BR) vem atribuindo essa expressiva participação do estado nas exportações de tilápia ao cluster da piscicultura, instalado na região leste de Mato Grosso do Sul.

Esse aglomerado de empresas é voltado para a produção e processamento da tilápia, reunindo desde unidades de produção de alevinos, tanques-rede de cultivo nos reservatórios de hidrelétricas da região, fábrica de ração e frigorífico.

Em 2018, a produção sul-mato-grossense de tilápia cresceu 14,84% em comparação com o ano anterior, passando de 17,850 mil toneladas para 20,500 mil toneladas, de acordo com a Peixe BR. Para 2019, a projeção da entidade é de um incremento neste mesmo patamar.

