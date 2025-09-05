Menu
Menu Busca sexta, 05 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Mesmo com queda em agosto, cesta básica na Capital segue como a 6ª mais cara do país

O valor de R$ 768,79 representa cerca de 54,75% do salário mínimo, que hoje é de R$ 1.518

05 setembro 2025 - 09h54Luiz Vinicius
Cesta básica ficou com preço 'salgado' em agostoCesta básica ficou com preço 'salgado' em agosto   (Kleber Clajus)

O mês de agosto registrou retração no preço da cesta básica em Campo Grande, mas mesmo com a diminuição no valor, o produto segue como a sexta mais cara do país, custando em média R$ 768,79, conforme divulgado pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) nesta sexta-feira (5).

Esse preço, por exemplo, representa cerca de 54,75% do salário mínimo, que hoje é de R$ 1.518.

A capital sul-mato-grossense só fica atrás de cidades como São Paulo - a mais cara custando R$ 850,84 -, Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Cuiabá.

Segundo o documento divulgado pelo Dieese, o mês de agosto registrou um recuo de -0,90% no preço da cesta básica em Campo Grande, mesmo com a alta de 9 dos 12 itens considerados essenciais na cesta.

Em agosto de 2025, o tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta básica nas 27 capitais pesquisadas foi de 101 horas e 31 minutos, menor do que o registrado em julho, quando ficou em 103 horas e 40 minutos.

Já em agosto de 2024, considerando as 17 capitais com série histórica completa, a jornada média foi de 102 horas e 08 minutos.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fachada Banco Central
Economia
BC endurece regras de segurança para instituições de pagamento
Foto:
Cidade
Temporada Gourmet no Shopping Campo Grande oferece pratos a preços especiais
Lote da Receita Federal será pago
Economia
Receita antecipa pagamento do último lote da restituição do IR
Setor estagnou e não vem tendo crescimento
Economia
Produção industrial recua 0,2% em julho e acumula efeitos do juro alto
Brasil e Japão fecharam acordo
Economia
Brasil fecha acordo com Japão para exportar produtos de gordura animal
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MP instaura inquérito para apurar atraso na construção de 85 casas em Amambai
Programa Pé-de-meia
Economia
Pé-de-Meia: nascidos em novembro e dezembro recebem 6ª parcela
Pix
Economia
BC amplia segurança no Pix e atualiza regras para devolução em caso de fraudes
Conta de energia terá nova tarifa
Economia
Conta de luz terá bandeira vermelha nível 2 em setembro
Ibovespa fecha em máxima histórica; dólar sobe
Economia
Ibovespa fecha em máxima histórica; dólar sobe

Mais Lidas

O suspeito foi preso na manhã de ontem
Polícia
Preso por estupro de menino de 11 anos é jornalista e assessor de hospital em Campo Grande
JD1TV: Motorista salva menina de 12 anos de estupro
Polícia
JD1TV: Motorista salva menina de 12 anos de estupro
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande
Vendas liberadas! Ingressos para show da Ana Castela já estão disponíveis; veja valor
Comportamento
Vendas liberadas! Ingressos para show da Ana Castela já estão disponíveis; veja valor