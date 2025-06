Mesmo com retração, cesta básica em Campo Grande é a 6° mais cara do país

Mesmo com alguns alimentos apresentando recuo nos valores, a cesta básica de Campo Grande se mantém como a sexta mais cara do país, custando R$ 789,42. Os valores foram atualizados em nova pesquisa do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

Entre os alimentos indicados que ajudaram na queda do valor está a batata, com diminuição de 43,57% no preço na capital sul-mato-grossense, além do arroz aguilhinha, que caiu em todas as capitais, o tomate.

Porém, produtos como óleo de soja, carne bovina, pão frances, ou variaram para mais em seus valores ou mantiveram a faixa de preço.

No acumulado do ano, ou seja, entre dezembro de 2024 e maio de 2025, todas as cidades registraram alta nos preços da cesta, com taxas que oscilaram entre 2,48%, em Campo Grande, e 9,09% em Belém.

Em maio de 2025, o tempo médio necessário no país para adquirir os produtos da cesta básica foi de 107 horas e 43 minutos, menor do que o registrado em abril, quando ficou em 108 horas e 55 minutos. Já em maio de 2024, a jornada média nacional foi de 110 horas e 31 minutos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também