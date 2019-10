Micro e pequenas empresas representam mais de 60% das contratações em MS

De acordo com dados do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged) do Ministério da Economia, as micro e pequenas empresas representam 60,52% dos empregos formais no estado. De janeiro a agosto deste ano o saldo positivo é de 10.376 empregos frente ao total de 17.145 empregos gerados nos primeiros oito meses de 2019.

“O bom desempenho das micro e pequenas empresas na geração de empregos em Mato Grosso do Sul, representando mais de 60% das contratações deste ano demonstra a importância desse setor para a economia do estado. São 3.218 empregos a mais em relação ao período de janeiro a agosto de 2018. O resultado do Caged sinaliza que as políticas de fomento a esse segmento, adotadas pelo governador, em consonância com o Governo Federal, estão no caminho certo”, comenta o secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

“A nossa linha e atuação é tratar a micro e pequena empresa de uma forma diferente das grandes empresas, por quê porque ela é diferente. Ela tem uma estrutura de administração diferente, tem um papel diferente dentro da socide e é a grande responsável pela geração de empregos”, reforça Jaime Verruck.

