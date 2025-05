Ministério da Fazenda aumenta estimativa de crescimento do PIB neste ano

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda divulgou nesta segunda-feira (19) o mais recente Boletim Macrofiscal, que aumentou de 2,3% para 2,4% a estimativa de crescimento da economia brasileira neste ano.

Em relação à inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o boletim aumentou de 4,9% para 5% a projeção para este ano. Já no que diz em relação ao desempenho da economia, a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre foi revisada e passa de 1,5% para 1,6%.

Apesar de ter elevado a previsão de crescimento para o PIB, a secretaria do ministério prevê desaceleração da economia no segundo semestre. A previsão de crescimento para 2026 foi mantida em 2,5%.

O IPCA continua acima do teto da meta de inflação para o ano, definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Para 2026, a estimativa de inflação avançou de 3,5% para 3,6%.

