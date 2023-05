Ministério da Fazenda está finalizando projeto de taxação de compras internacionais

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta segunda-feira (29) que os técnicos da pasta estão na reta final para definir o projeto que ditará os parâmetros para a atuação de grandes varejistas online, como AliExpress, Shein e Shopee, no Brasil.

Apesar de anunciar que o projeto está quase finalizado, o ministro não informou qual será o valor da alíquota sobre os produtos. "Não diria nesta semana, mas nos próximos dias. Está nos 'finalmentes'. A alíquota ainda não está decidida", afirmou.

O projeto irá estabelecer tributação e a regulamentação de acordo com as normas brasileiras para operação no comércio de produtos.

Inicialmente, o governo havia anunciado que iria suspender a isenção de impostos para remessas internacionais no valor de até US$ 50 em envios de pessoa física para pessoa física.

Porém, o governo voltou atrás após a medida ser recebida com forte resistência pela população.

