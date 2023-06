Ministro do Desenvolvimento diz que irá zerar a fila do Bolsa Família

O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, afirmou em entrevista ao Metrópoles que a pasta pretende, até dezembro deste ano, zerar completamente a fila do Bolsa Família.

“Nós chegamos a ter até 3,5 milhões nessa fase do último governo na fila. Tinha zerado, e nós vamos zerar de novo. A ordem do presidente é até dezembro a gente zerar”, afirmou o ministro.

Dias ainda apontou para a necessidade de se atualizar o cadastro do benefício, já que atualmente ainda existem beneficiários que não se enquadram no perfil exigido para receber o Bolsa Família.

“De um lado, tem de atualizar o cadastro para ser eficiente, porque, quando eu tenho 1 milhão de beneficiários ilegais, estou falando de R$ 8,4 bilhões desperdiçados, pagos ilegalmente”, comentou.

