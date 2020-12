Ministros do TSE e Longen debatem sobre implantação de Compliance

Na noite de terça-feira (8), Sérgio Silveira Banhos e Carlos Bastide Horbach, ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) se encontraram com o presidente da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), Sérgio Longen, para debaterem sobre o que é e quais as vantagens da implantação de um Programa de Compliance nas empresas.

De acordo com o ministro Sérgio Silveira Banhos, o compliance é uma ferramenta essencial que traz uma série de mudanças de comportamento. “É um organismo vivo, que precisa ser alimentado e envolve questões como ética nas empresas, relações étnicas, hierárquicas e muitas outras. O mundo já mudou e quem não perceber isso vai perder o bonde da história. A iniciativa da Fiems em apresentar seu interesse no compliance é de uma oportunidade ímpar e o presidente Sérgio Longen mostra que está alinhado com esse momento de desafios da vida contemporânea para o sucesso do Brasil”, declarou.

Já o ministro Carlos Bastide Horbach explica que há programas nas mais diversas áreas, como saúde, esporte, lazer, educação e cultura. “O Sistema S tem diversas ações fundamentais para a sociedade e, por isso, precisa ser sempre o mais claro e transparente possível para se prevenir de ações de controle. Essa nossa reunião foi de extrema importância porque mostrou uma disposição clara da indústria de Mato Grosso do Sul com a integridade, com a transparência e com o combate à corrupção em especial no âmbito do Sistema S, que é importante para o desenvolvimento humano e social das pessoas ligadas à indústria”, salientou.

O presidente da Fiems destaca a necessidade de tornar o tema cada vez mais conhecido entre as instituições e empresas para a prática de ações cada vez mais transparentes. “As pessoas precisam entender o que é o compliance e, mais do que isso, praticar ações transparentes e com ética. Acredito que se tivéssemos tido esse cuidado em ações passadas, teríamos uma outra história no nosso País, então, esse tema é fundamental”, afirmou Sérgio Longen.

Ele completa que esse mesmo modelo de compliance deve ser estendido às indústrias de Mato Grosso do Sul. “É um compromisso de Estado e, por isso, participaram desse encontro aqui na Casa da Indústria os representantes da Famasul, TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), TCE (Tribunal de Contas do Estado), Governo do Estado e Assembleia Legislativa. É muito importante que esse projeto seja amplamente difundido em 2021 e entendemos que cada vez mais precisamos trabalhar nesse sentido para termos mais competitividade”, acrescentou.

Gerente de Compliance do Sistema Fiems, Sílvia Gonda, também estava presente na reunião e afirmou que o programa deve ser discutido não só dentro da Federação como em qualquer instituição. “Ele não é simplesmente um instrumento de cumprimento de normas e leis, mas também uma mudança de cultura e busca fazer com que as pessoas permeiem cada vez mais na ética”, finalizou, acrescentando que o compliance trará ainda mais transparência nas ações do Sistema Fiems, mas não se limita ao regime interno, todos serão envolvidos, inclusive clientes, fornecedores e parceiros.

Programa de Compliance

Compliance é o conjunto de medidas e procedimentos com o objetivo de evitar, detectar e remediar a ocorrência de irregularidades, fraudes e corrupção. No ambiente corporativo, compliance está relacionada à conformidade ou até mesmo à integridade corporativa. Ou seja, significa estar alinhado às regras da empresa, que devem ser observadas e cumpridas atentamente.

