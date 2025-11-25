Missão da FIEMS à Itália abre caminho para novas parcerias e expansão internacional

A reunião entre a Fiems e a Confindustria, realizada na segunda-feira, dia 24, na Itália, marcou um passo estratégico para aproximar a indústria sul-mato-grossense de novas cadeias globais de valor, ao mesmo tempo, em que reforçou o papel do acordo Mercosul–União Europeia como plataforma de expansão comercial.

Representado a Fiems na missão empresarial, o vice-presidente Luiz Carlos Crosara Júnior, celebrou a assinatura do acordo para fortalecer as relações comerciais entre Brasil e Europa, ampliando a competitividade das indústrias brasileiras e italianas.

Além das discussões sobre o acordo, a missão procura aproximar Mato Grosso do Sul do ambiente empresarial italiano. A estratégia busca inserir o Estado em cadeias de valor mais avançadas e diversificar os destinos das exportações sul-mato-grossenses.

Levantamento do Observatório da Indústria da Fiems mostra que, nos últimos três anos, o comércio bilateral entre Mato Grosso do Sul e Itália avançou de forma assimétrica. As exportações do Estado para o país europeu cresceram 49%, passando de US$ 188 milhões em 2022 para US$ 280,4 milhões em 2024 — o que representa também um salto de 100% em relação a 2023.

No sentido inverso, as vendas italianas para Mato Grosso do Sul recuaram 24% no período, caindo de US$ 10,7 milhões em 2022 para US$ 8,1 milhões em 2024, uma retração de 31% em comparação com o ano anterior.

Em 2024, a Itália respondeu por 24,6% de todas as exportações do Estado destinadas à União Europeia, enquanto representou 5,5% das importações sul-mato-grossenses provenientes do bloco.

