Motoristas terão descontos progressivos em pedágios da BR-163 a partir de hoje

Os novos valores de pedágio da Motiva Pantanal, concessionária responsável pela BR-163 no trecho que corta Mato Grosso do Sul, entraram em vigor nesta quarta-feira (6). Além disso, começou a valer também os progressivos para quem utiliza o Sistema de Cobrança Eletrônica (AVI) e isenção total para motocicletas.

A economia pode ser ainda maior com a adesão para veículos que utilizam as cabines automáticas e possuem TAG contam com desconto imediato de 5% na tarifa, o chamado Desconto Básico de Tarifa (DBT).

Os condutores que utilizam frequentemente a rodovia por meio de veículos leves, podem obter uma redução adicional que pode variar de 40% até 93%, através do Desconto de Usuário Frequente (DUF), tornando as viagens ainda mais acessíveis.

O DUF é um incentivo voltado aos veículos leves que utilizam o sistema automático de pagamento (TAG). Para o cálculo da tarifa é usado o Percentual de Desconto Unitário (PDU), que será diferente para cada praça de pedágio, de acordo com a respectiva extensão referencial, conforme definido em contrato.

O benefício começa a partir da segunda passagem por uma mesma praça no mesmo sentido e dentro do mesmo mês, e cresce progressivamente. Além disso, a partir da 31ª passagem no mês, o motorista passa a pagar a tarifa mínima permitida para aquela praça. Ao virar o mês, o ciclo reinicia.

“O objetivo é oferecer reduções progressivas de valor para os clientes que utilizam com frequência a rodovia incentivando o uso de sistema de pagamento automático (tags). Esses descontos representam uma mudança importante e um ganho direto para os motoristas sul-mato-grossenses”, explica Fábio de Oliveira, gerente de operações da Motiva Pantanal.

Isenção para motocicletas - Outra mudança para os clientes é que motociclistas passam a ser isentos do pagamento da tarifa de pedágio em todas as praças da BR-163.

Para mais informações sobre as regras e como aderir ao DUF, os clientes podem consultar o site oficial da concessionária (rodovias.motiva.com.br/pantanal) ou entrar em contato com o atendimento ao cliente, por meio do telefone 0800 648 0163.

