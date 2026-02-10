MS abre 1.254 novas empresas em janeiro e registra segundo melhor resultado da série

Mato Grosso do Sul iniciou 2026 com crescimento na abertura de empresas. Dados divulgados nesta quinta-feira (9) pela Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems) apontam que 1.254 novos negócios foram registrados em janeiro, o segundo maior volume já contabilizado para o mês, sinalizando a manutenção de um ambiente econômico favorável no Estado.

O setor de serviços concentrou a maior parte das aberturas, com 982 novas empresas, o equivalente a 78,31% do total. O comércio apareceu em seguida, com 244 registros (19,4%), enquanto a indústria respondeu por 28 novos empreendimentos, representando 2,23% das constituições no período.

Entre as atividades econômicas com maior número de registros estão as atividades médicas ambulatoriais, holdings e instituições não financeiras, além dos serviços combinados de escritório e apoio administrativo. O desempenho reforça a diversificação da base produtiva e a predominância do setor terciário na economia sul-mato-grossense.

No recorte regional, Campo Grande liderou o ranking de municípios com maior número de novas empresas, somando 546 registros em janeiro. Na sequência aparecem Dourados (120), Três Lagoas (45), Corumbá (28) e Naviraí (20).

De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), o resultado reflete tanto a expansão da atividade econômica quanto mudanças recentes na legislação tributária. A alteração nas regras de tributação do ganho de capital impulsionou a abertura de empresas do tipo holding, além de estimular processos de reorganização societária no Estado.

