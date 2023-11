MS abre 841 empresas em outubro e ultrapassa número de 2022

Saiba Mais Política Riedel lança projeto para agilizar aberturas de empresas em MS

Enquanto em outubro de 2022, Mato Grosso do Sul registrou a abertura de 722 empresas, neste ano de 2023, no mesmo período, foram constituídos 841 estabelecimentos, conforme dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul, é um crescimento de 16,4%.

No ano são 8.679 empresas, sendo 6.223 de serviços, 2.128 do comércio e 328 na indústria.

No mês de outubro o levantamento aponta que o setor de serviços continua liderando as aberturas com 619 firmas, seguido pelo comércio com 193 e indústria com 29 empresas. Entre os municípios, Campo Grande teve mais constituições com 375 estabelecimentos, seguida de Dourados com 98 e Três Lagoas com 27.

O resultado vai de encontro às melhorias que ainda serão ampliadas após a sanção do projeto do governador Eduardo Riedel que lançou o Balcão Único/MS Agiliza Empresas , no Sebrae. A Lei autoriza a implantação do Balcão Único MS Agiliza na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul (Jucems), para promover a formalização do processo de abertura de empresas, de forma simplificada e automática, por meio de formulário digital que coletará os dados para o registro e o funcionamento da empresa no território sul-mato-grossense.

Nesta quinta-feira (16), no primeiro dia de vigência da MS Agiliza, uma empresa já foi criada e mais 52 solicitações estão em preenchimento no programa.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Saiba Mais Política Riedel lança projeto para agilizar aberturas de empresas em MS

Deixe seu Comentário

Leia Também