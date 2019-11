MS acumula US$ 4,8 mi de exportação em 2019

O Mato Grosso do Sul acumulou US$ 4,881 milhões, no período de janeiro a outubro deste ano, com uma cotação média do dólar no patamar de R$ 4,08 no mês de outubro. Com esse resultado da balança comercial, o Estado segue com superávit de US$ 2,5 milhões no acumulado de janeiro a outubro de 2019.

As informações são da Carta de Conjuntura do Setor Externo do mês de novembro, publicada nesta segunda-feira (4) pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). Clique aqui para fazer o download do documento.

“Esses resultados foram obtidos com o aumento de 10,19% das exportações de celulose e o crescimento de 22,54% das exportações de carne bovina. Mesmo com a queda de 43,35% das exportações de soja, Mato Grosso do Sul segue expandindo mercado de outros produtos tradicionais, como o milho, que registrou alta de 370% em relação ao mesmo período em 2018. O Governo renovou a paridade do milho e isso tem favorecido o crescimento das exportações do grão”, comentou o secretário Jaime Verruck, da Semagro.

A China permanece como principal destino das exportações de Mato Grosso do Sul, com 41,5% do total da pauta, com crescimento de 78,77% de participação dos Estados Unidos e Japão com 267,7% de expansão. No âmbito regional, Três Lagoas segue como principal município exportador com 50,82% da pauta, com crescimento de 10,87% em relação ao mesmo período em 2018, baseado sobretudo nas exportações na indústria de Papel e Celulose.

