Economia

MS alcança 'melhor agosto' com US$ 667,7 milhões de exportação de produtos industriais

Resultado foi o melhor já registrado para o mês em toda a série histórica

16 setembro 2025 - 13h54
  

Mato Grosso do Sul registrou em agosto, uma receita de US$ 667,7 milhões com exportações de produtos industriais, obtendo o melhor resultado para o mês em toda a série histórica.

Esse levantamento foi feito pelo Observatório da Indústria da Fiems. O valor arrecadado representa um crescimento de 11% comparado a agosto do ano passado. Passados os oito primeiros meses do ano, a receita acumulada chega a US$ 5,10 bilhões.

Em relação à participação relativa, em agosto, a indústria foi responsável por 74% de toda a receita de exportação de Mato Grosso do Sul. No acumulado do ano, essa participação atingiu 70%.

Os segmentos com maior participação nas receitas de exportação até o momento foram Celulose e papel, Complexo frigorífico e Óleos vegetais e demais produtos de sua extração, que juntos responderam por 81% das exportações do Estado de janeiro a agosto de 2025.

No grupo Celulose e papel, a receita acumulada foi de US$ 2,1 bilhões. O principal produto foi a pasta química de madeira. Entre os principais compradores estão China, Itália, Holanda, Turquia e Estados Unidos.

O Complexo frigorífico somou US$ 1,4 bilhão entre janeiro e agosto. Os principais produtos foram carnes desossadas congeladas e refrigeradas de bovino e peito de frango desossado e congelado. China, Estados Unidos, Chile, México e Japão lideram entre os importadores.

Já o grupo de Óleos vegetais e demais produtos de sua extração registrou receita de US$ 388,8 milhões. Os produtos mais exportados foram bagaços e resíduos da extração do óleo de soja, farinhas e pallets de soja e óleo de soja bruto. Holanda, Indonésia, Índia, Polônia e Espanha foram os principais destinos.

