MS aparece liderando nas projeções de crescimento do PIB em 2025

A lista do Banco do Brasil e da consultoria Tendências revelaram que Mato Grosso do Sul lidera as principais projeções divulgadas até o momento sobre o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025.

O Estado aparece como primeiro colocado entre os 26 estados e o Distrito Federal, com destaque para o agronegócio, que deve ser a principal alavancada desse panorama.

No ranking da Tendências, divulgado nesta segunda-feira (3) pelo Estadão, Mato Grosso do Sul aparece com um crescimento estimado de 4,4%, quase 1 ponto percentual à frente do segundo colocado, Mato Grosso, que tem previsão de 3,7%.

Com uma safra de grãos que em 2024/25 pode alcançar o recorde de 322,25 toneladas, o Centro-Oeste deve puxar a economia nacional, com um crescimento estimado de 2,8%, contra 1,8% do Sul, 1,6% do Sudeste, 2% do Nordeste e 2,7% da Região Norte.

Na Resenha Regional, divulgado pelo Banco do Brasil no início de janeiro e relaborado pelo setor de assessoramento econômico do banco, Mato Grosso do Sul aparece mais uma vez na liderança do ranking, com projeção de 4,2% de crescimento, contra uma média geral de 2,2% no país.

Mato Grosso aparece em seguida, com 4,1%, enquanto o Rio Grande do Sul aparece em terceiro, com 4,0%. A média é de 3,2% no Centro-Oeste, 3% no Sul, 2,7% no Norte, 1,9% no Nordeste e 1,7% no Sudeste.

