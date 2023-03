MS atinge US$ 309 milhÃµes em exportaÃ§Ã£o de industrializados em fevereiro

A receita com a exportação de produtos industriais alcançou o melhor resultado já registrado para o mês de fevereiro em toda a série histórica da exportação de produtos industriais de Mato Grosso do Sul, conforme levantamento do Radar Industrial Fiems

A receita alcançou US$ 309,1 milhões para o mês, representando o crescimento de 1% em relação a fevereiro de 2022, quando o valor ficou em US$ 306,2 milhões. Já no acumulado de 2023 a receita total alcançou US$ 682,0 milhões, proporcionando crescimento de 8% em relação ao mesmo período de 2022, quando o valor ficou em US$ 628,9 milhões.

“Resultando na maior receita já alcançada com a exportação de produtos industriais no período de janeiro a fevereiro”, afirmou o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende.

Quanto à participação relativa, no mês, a indústria respondeu por 70% de toda a receita de exportação de Mato Grosso do Sul. Já no acumulado do ano, a participação está em 67%.

Os grupos “Complexo frigorífico”, “Celulose e papel” e “Óleos vegetais e demais produtos de sua extração” responderam por 88% da receita das exportações do setor industrial em janeiro e fevereiro, sendo 36% para o primeiro grupo, 35% o segundo e 17% para o terceiro.

No grupo “Complexo frigorífico”, a receita de exportações em fevereiro alcançou US$ 117,6 milhões, enquanto que no acumulado do ano, o valor foi de US$ 244 milhões.

Com relação ao grupo “Celulose e papel”, as exportações de produtos industriais atingiram US$ 105,3 milhões em fevereiro e US$ 239 milhões no acumulado de 2022.

Já no grupo “Óleos vegetais e demais produtos de sua extração”, a receita de exportações chegou em fevereiro a US$ 59 milhões, enquanto que no acumulado de janeiro a fevereiro, o valor foi de US$ 112,6 milhões.

