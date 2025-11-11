MS bate recorde com 1.131 novas empresas abertas em Outubro

Mato Grosso do Sul atingiu um recorde histórico na abertura de empresas em outubro, com 1.131 novos registros, segundo dados da Junta Comercial do Estado (Jucems). Este é o décimo mês consecutivo em que o número de novas firmas ultrapassa a marca de mil, consolidando o forte ritmo de crescimento do empreendedorismo sul-mato-grossense.

No acumulado de 2024, o Estado já soma 11.379 novas empresas, sendo 8.551 do setor de serviços, 2.418 do comércio e 410 da indústria.

Entre os setores, o serviços manteve a liderança em outubro, com 843 novas empresas, seguido pelo comércio (234) e pela indústria (54). Os subsetores que mais cresceram foram Holding de Instituições Não Financeiras (54), Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo (38), Transporte Rodoviário de Carga Intermunicipal e Interestadual (32) e Cultivo de Soja (30).

A capital Campo Grande lidera o ranking, com 319 novas empresas (46,7% do total). Na sequência aparecem Dourados (73), Três Lagoas (23), Chapadão do Sul (20), Corumbá, Naviraí e Ponta Porã (18 cada).

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, o resultado recorde reflete o ambiente favorável aos negócios no Estado.

“Esse crescimento constante demonstra que Mato Grosso do Sul consolidou um ambiente de segurança jurídica e incentivo ao empreendedorismo”, destacou Verruck.

Com o novo recorde, Mato Grosso do Sul reforça sua posição como um dos estados mais dinâmicos e atrativos para investir e empreender no país.

