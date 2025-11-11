Menu
Economia

MS bate recorde com 1.131 novas empresas abertas em Outubro

Este é o décimo mês consecutivo em que o número de novas firmas ultrapassa a marca de mil

11 novembro 2025 - 14h29Taynara Menezes
No acumulado de 2024, o Estado já soma 11.379 novas empresasNo acumulado de 2024, o Estado já soma 11.379 novas empresas   (Foto: Divulgação )

Mato Grosso do Sul atingiu um recorde histórico na abertura de empresas em outubro, com 1.131 novos registros, segundo dados da Junta Comercial do Estado (Jucems). Este é o décimo mês consecutivo em que o número de novas firmas ultrapassa a marca de mil, consolidando o forte ritmo de crescimento do empreendedorismo sul-mato-grossense.

No acumulado de 2024, o Estado já soma 11.379 novas empresas, sendo 8.551 do setor de serviços, 2.418 do comércio e 410 da indústria.

Entre os setores, o serviços manteve a liderança em outubro, com 843 novas empresas, seguido pelo comércio (234) e pela indústria (54). Os subsetores que mais cresceram foram Holding de Instituições Não Financeiras (54), Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo (38), Transporte Rodoviário de Carga Intermunicipal e Interestadual (32) e Cultivo de Soja (30).

A capital Campo Grande lidera o ranking, com 319 novas empresas (46,7% do total). Na sequência aparecem Dourados (73), Três Lagoas (23), Chapadão do Sul (20), Corumbá, Naviraí e Ponta Porã (18 cada).

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, o resultado recorde reflete o ambiente favorável aos negócios no Estado.

“Esse crescimento constante demonstra que Mato Grosso do Sul consolidou um ambiente de segurança jurídica e incentivo ao empreendedorismo”, destacou Verruck.

Com o novo recorde, Mato Grosso do Sul reforça sua posição como um dos estados mais dinâmicos e atrativos para investir e empreender no país.

