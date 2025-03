MS criou 8.333 empregos formais em fevereiro

Mato Grosso do Sul fechou o mês de fevereiro com um saldo positivo após a criação de 8.333 empregos formais. O melhor resultado para o mês desde que a nova série histórica do Novo CAGED foi iniciada (2020). Os dados foram divulgados sexta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, na Carta de Conjuntura do Trabalho e Emprego, elaborada pela Semadesc (Secretaria de Estado e Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Conforme a pasta, no mês foram realizadas 41.338 admissões contra 33.005 desligamentos registrado no mês. De acordo com o secretário Jaime Verruck, da Semadesc, “a retomada das contratações na indústria da celulose, principalmente na construção civil com o avanço da fábrica de Inocência e o aumento na demanda por mão de obra no setor de serviços acabaram por impulsionar a geração de empregos no Estado em fevereiro com saldo recorde”.

O resultado de fevereiro de 2025 é 39,6% superior ao mesmo mês de 2024, quando Mato Grosso do Sul registrava 5.969 vagas. O melhor saldo para o período, até então, havia ocorrido em 2021, com 8122 contratações.

O levantamento aponta que o setor de serviços puxou a empregabilidade com 3.661 vagas em fevereiro, seguido pela agropecuária com 1.822 oportunidades; indústria com 1.179, construção com 855 e comércio com 816 postos de trabalho.

No mês de fevereiro de 2025, Campo Grande liderou os municípios com maior saldo de empregos no Estado (2.624). Logo em seguida aparecem: Inocência (535) e Dourados (526). Por outro lado, os municípios que mais fecharam postos foram Deodápolis ( -24), Nova Andadrina (-11), Glória de Dourados (-9).

