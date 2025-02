MS é um dos estados que terminou com menor índice de desemprego em 2024

Mato Grosso do Sul está entre os 14 estados que terminaram com o menor índice de desemprego já registrado, desde que começou a ser avaliado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (14) por meio do Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), que apontou que o Brasil teve uma taxa média de 6,6% de desemprego no ano passado.

Assim, Mato Grosso do Sul ficou abaixo desse índice apresentando 3,9%, perdendo apenas para Santa Catarina com 2,9% e Mato Grosso, com 2,6%, que tiveram os menores níveis registrados.

A lista ainda tem: Rio Grande do Norte com 8,5%, Amazonas com 8,4%, Amapá com 8,3%, Alagoas com 7,6%, Maranhão com 7,1%, Ceará com 7%, Acre com 6,4%, São Paulo com 6,2%, Tocantins com 5,5%, Minas Gerais com 5%, Espírito Santo com 3,9%.

A pesquisa do IBGE apura o comportamento no mercado de trabalho para pessoas com 14 anos ou mais e leva em conta todas as formas de ocupação, seja emprego com ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria, por exemplo. São visitados 211 mil domicílios em todos os estados e no Distrito Federal.

