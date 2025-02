MS encerrou 2024 com saldo positivo de 12,4 mil empregos formais

Mato Grosso do Sul fechou o ano passado apresentando um bom índice de empregos formais ativos, superando a barreira de 670,3 mil vínculos, mostrando uma variação de 1,89% em relação ao mesmo período de dezembro do ano passado.

Como é típico em dezembro, o saldo no estado apresentou redução de 14.465 vagas de empregos, variação relativa de -2,11%. No acumulado do ano, o saldo registrou 12.412 novos postos de trabalho.

Dos cinco grandes grupos da economia, o setor da Indústria foi o que consolidou o maior saldo no Mato Grosso do Sul em 2024: 6.974 vagas formais criadas — o que elevou o estoque de empregos para mais de 129 mil empregos.

No grupamento, o ramo que mais gerou novos empregos foram as “Indústrias de transformação”, que acumulam um estoque de 116.363 postos formais.

O setor de Serviços, que se manteve aquecido ao longo do ano e fechou com um saldo positivo de 4.206 empregos criados, teve um mês de dezembro com retração (-9,3 mil), em particular no ramo de “atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências” que, sozinho, foi responsável pelo fechamento de 5,5 mil postos de trabalho.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também