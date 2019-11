MS exibe projetos de negócios na Bolsa de Valores em São Paulo

Foi apresentado para um seleto público na Bolsa de Valores de São Paulo, nesta quarta-feira (27), o volume de quase R$ 8 bilhões em oportunidades de negócios em Mato Grosso do Sul.

No rol das oportunidades, a autorização da rodovia MS-306, a Parceria Público/Privado (PPPs) da Infovia Digital e Esgotamento Sanitário e o projeto da redução da MSGÁS. O panorama das políticas de gestão pública de gestão pública do Estado e o catálogo dos investimentos em solo sul-mato-grossense foi oferecido para potenciais investidores no 2º Café com Mercado, na capital Paulista.

Na exibição dos projetos do MS, o governador Reinaldo Azambuja mostrou inicialmente o cenário de segurança jurídica, transparência e eficiência digital que o Estado construiu ao longo dos 5 anos de seu mandato.

Primeiros dos projetos, a concessão da MS-306, está com data marcada para entrar no pregão da Bolsa de Valores. No dia 5 de dezembro, será oferecida para empresários e adotará o critério de julgamento de maior oferta de outorga.

Reinaldo Azambuja finalizou que Mato Grosso do Sul vem mostrando que o desenvolvimento econômico não para mais no Estado, que agora ainda conta com segurança jurídica e transparência para assegurar bons investimentos.

A secretária especial do Escritório de Parcerias Estratégicas, Eliane Detoni, saiu otimista com o resultado da apresentação.

