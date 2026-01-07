Menu
MS fecha 2025 com recorde com US$ 10,7 bilhões em exportações

De quebra, o número representa um aumento de 7,51% em relação ao ano de 2024

07 janeiro 2026 - 11h11Luiz Vinicius
Exportações seguem apresentando bons númerosExportações seguem apresentando bons números   (Divulgação/Semadesc)

Mato Grosso do Sul bateu recorde na arrecadação com exportações no ano de 2025 ao atingir o valor de US$ 10,7 bilhões, superando o ano de 2023, considerado o melhor da série histórica, quando foi arrecadado US$ 10,6 bilhões. De quebra, o número representa um aumento de 7,51% em relação ao ano de 2024.

A pauta exportadora sul-mato-grossense segue concentrada em três grandes cadeias produtivas. A celulose liderou as exportações em 2025, com participação de 28,98%, consolidando-se como principal produto e com perspectiva de crescimento nos próximos anos, impulsionada pelos elevados investimentos industriais em curso.

A soja aparece na sequência, com cerca de 22% do total exportado, seguida pela carne bovina, que respondeu por aproximadamente 17%. Os dados estão na Carta de Conjuntura do Comércio Exterior elaborada pela Assessoria Especial de Economia e Estatística da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), com base nas informações do ComexStat, divulgadas pelo Governo Federal.

Na análise por município, Três Lagoas manteve a liderança como maior exportador do Estado, concentrando 19,68% do total, impulsionada pela indústria de celulose. Ribas do Rio Pardo aparece em segundo lugar, com cerca de 11%, ultrapassando Dourados e Campo Grande, também em função da atividade florestal e industrial.

Já do lado das importações, o total acumulado em 2025 foi de US$ 2,8 bilhões, o que representa retração de 3,4% em relação ao ano anterior. O principal produto importado foi o gás natural, item estratégico da pauta estadual.

