MS fecha o primeiro trimestre do ano com criação de 12,5 mil empregos formais

Dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego, compilados pela Assessoria de Economia e Estatística da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), mostram que Mato Grosso do Sul gerou 12.584 empregos formais no primeiro trimestre do ano.

O Estado vê uma sequência de três meses com dados positivos na geração de empregos formais, com janeiro registrando 3.255 novos empregos formais, fevereiro outros 8.215 e março encerrando o trimestre com 1.114 novos trabalhadores contratados com carteira assinada.

O setor de Serviços liderou a contratação de novos trabalhadores em março com 1.613 novas vagas, enquanto a Indústria gerou 550 empregos e a Construção, outras 453.

Apesar do crescimento, os setores do Comércio e Agropecuária apresentaram retração de 466 e 1.036 vagas, respectivamente.

Dentro do setor de Serviços, o subsetor de Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas apresentou melhor desempenho, com 688 novas vagas, com a administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais logo em seguida, com 661 empregos formais.

Já dentro do setor de Agropecuária, o subsetor da agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura registrou um saldo negativo de 1.114 demissões. Dentro do setor de Construção, o subsetor de Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas, teve uma queda de 466 vagas.

Um destaque também foi, pela primeira vez, uma cidade do interior superar a Capital na geração de empregos. Inocência, impulsionada pela ova planta de celulose do Grupo Arauco, teve saldo de 585 empregos formais em março.

Em seguida, aparece Campo Grande, com 569 novas vagas, seguida de Dourados, com 219, Bataguassu, com 140, Três Lagoas, com 125, Naviraí, com 93, Fátima do Sul, com 70, Rio Verde e Anastácio, com 64, e Nova Andradina, com 54 novos empregos gerados.

