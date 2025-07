MS gera 3 mil empregos formais em maio; saldo no ano passa de 20 mil

Mato Grosso do Sul abriu 3.087 vagas com carteira assinada em maio, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta segunda-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No acumulado de 2025, o Estado soma 20.898 novos postos formais, totalizando 691.203 trabalhadores registrados.

O crescimento foi equilibrado entre setores e gêneros: dos empregos gerados em maio, 1.991 foram ocupados por homens e 1.096 por mulheres. O setor de Serviços lidera as contratações (1.007 vagas), seguido pela Construção Civil (838), Indústria (723), Comércio (319) e Agricultura (200).

Na distribuição regional, Campo Grande lidera isoladamente com 840 vagas. No entanto, cidades do chamado “Vale da Celulose”, no leste do Estado, superaram a Capital no total combinado: Inocência (291), Ribas do Rio Pardo (244), Aparecida do Taboado (203), Três Lagoas (168) e Chapadão do Sul (138) somaram 1.195 empregos formais em maio.

Dourados aparece em seguida com 276 vagas. São Gabriel do Oeste (138) e Nova Andradina (105) completam o ranking dos dez municípios com maior saldo positivo no mês.

Com os números de maio, o desempenho mensal do Estado em 2024 fica assim:

Janeiro: +3.297

Fevereiro: +8.240 (melhor mês do ano)

Março: +1.309

Abril: +4.965

Maio: +3.087

