MS inicia ano com saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada

Mato Grosso do Sul começou o ano com um saldo positivo na geração de empregos formais e com carteira assinada, colocando 3.176 pessoas para atuar em várias áreas, com destaque para a agropecuária.

O número foi divulgado pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e consta também na publicação Observatório do Mercado de Trabalho.

Com esse número, Mato Grosso do Sul chega a 673.560 mil pessoas trabalhando com carteira assinada, aumentando em 0,47%, o resultado do mês de dezembro do ano passado.

Dos quatro grandes setores da economia, três apresentaram saldo positivo nas contratações no mês de janeiro: agropecuária com 1.524 novos empregados, indústria com 746, construção (790) e serviços (625). Somente o setor de comércio apresentou saldo negativo de -509 vagas.

Na distribuição regional dos empregos durante o mês de janeiro, Campo Grande liderou com maior saldo de empregos no estado (620), logo em seguida aparecem Chapadão do Sul (333) e Nova Alvorada do Sul (220). Por outro lado, os municípios que mais fecharam postos foram Rio Brilhante ( -142), Dourados (-77), Aparecida do Taboado (-53).

