MS já gerou quase o dobro de empregos em 2025 do que em todo o ano passado

Mato Grosso do Sul encerrou o mês de junho com saldo positivo de 2.709 empregos com carteira assinada. Os dados fazem parte do novo levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgado nesta segunda-feira (4) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O resultado é fruto de 33.659 admissões contra 30.950 desligamentos no período. No acumulado de 2025, entre janeiro e junho, o estado já soma 23.738 novos postos de trabalho formal. O número representa quase o dobro dos empregos gerados ao longo de todo o ano de 2024, que teve saldo de 12.341 vagas.

O desempenho positivo de junho se refletiu nos cinco principais setores da economia sul-mato-grossense. A Construção Civil liderou o ranking com saldo de 717 vagas. Em seguida, aparecem os setores de Comércio (694), Serviços (679), Agropecuária (450) e Indústria (171).

De acordo com o Novo Caged, os homens ocuparam a maior parte das novas vagas no estado, com 1.920 postos. O grupo com maior nível de escolaridade nas contratações foi o de pessoas com ensino médio completo, que preencheram 2.005 vagas. Já os jovens de 18 a 24 anos formaram a faixa etária com melhor desempenho, com saldo de 1.453 empregos no mês.

Entre os municípios, Três Lagoas liderou com 475 novos postos formais de trabalho em junho. A cidade soma hoje aproximadamente 45 mil empregos com carteira assinada. Logo depois aparecem Campo Grande (366), Chapadão do Sul (275), Costa Rica (179) e Ribas do Rio Pardo (151).

