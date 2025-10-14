MS lidera crescimento nacional no setor de serviços com alta de 14,3%

Mato Grosso do Sul alcançou, em agosto, o maior crescimento do país no setor de serviços, com alta de 14,3% em relação ao mesmo período de 2024, segundo dados divulgados nesta terça-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado colocou o Estado entre os quatro com maior impacto positivo no desempenho nacional do segmento.

De acordo com a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio-MS (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira, o avanço expressivo reflete a força de uma economia diversificada e integrada, que combina o potencial do agronegócio, da indústria e do empreendedorismo local.

“O crescimento expressivo do setor de serviços do Mato Grosso do Sul é o reflexo dessa economia dinâmica que nós temos. Com a participação forte do agro, da indústria e do empreendedorismo local, o Estado vem se consolidando como um dos polos promissores do país em geração de emprego, renda e inovação”, destacou a economista.

Segundo ela, o desempenho mantém uma trajetória positiva contínua, mesmo diante de oscilações mensais observadas no cenário nacional.

O levantamento do IBGE mostra que 19 das 27 unidades da federação registraram expansão no volume de serviços em agosto. As maiores contribuições vieram de São Paulo (4,0%), Distrito Federal (7,3%), Paraná (2,9%) e Mato Grosso do Sul (14,3%).

Outro indicador que reforça o bom momento do setor é o desempenho da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems).

Setembro foi o nono mês consecutivo com mais de mil registros de novas empresas. No acumulado do ano, o Estado já soma 10.248 novos empreendimentos, sendo 7.708 do setor de serviços, 2.184 do comércio e 356 da indústria.

Para o IPF-MS, a combinação entre expansão empresarial, dinamismo regional e integração setorial explica a força do setor terciário no Estado.

“Também observamos reflexos positivos nos serviços oferecidos às famílias, impulsionados pelo turismo e pela retomada do consumo. Isso reforça o potencial de continuidade desse crescimento”, concluiu Regiane.

