Menu
Menu Busca terça, 14 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Economia

MS lidera crescimento nacional no setor de serviços com alta de 14,3%

Estado registra maior expansão do país em agosto, impulsionado pela integração entre agro, indústria e empreendedorismo local

14 outubro 2025 - 14h05Carla Andréa

Mato Grosso do Sul alcançou, em agosto, o maior crescimento do país no setor de serviços, com alta de 14,3% em relação ao mesmo período de 2024, segundo dados divulgados nesta terça-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado colocou o Estado entre os quatro com maior impacto positivo no desempenho nacional do segmento.

De acordo com a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio-MS (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira, o avanço expressivo reflete a força de uma economia diversificada e integrada, que combina o potencial do agronegócio, da indústria e do empreendedorismo local.

“O crescimento expressivo do setor de serviços do Mato Grosso do Sul é o reflexo dessa economia dinâmica que nós temos. Com a participação forte do agro, da indústria e do empreendedorismo local, o Estado vem se consolidando como um dos polos promissores do país em geração de emprego, renda e inovação”, destacou a economista.

Segundo ela, o desempenho mantém uma trajetória positiva contínua, mesmo diante de oscilações mensais observadas no cenário nacional.

O levantamento do IBGE mostra que 19 das 27 unidades da federação registraram expansão no volume de serviços em agosto. As maiores contribuições vieram de São Paulo (4,0%), Distrito Federal (7,3%), Paraná (2,9%) e Mato Grosso do Sul (14,3%).

Outro indicador que reforça o bom momento do setor é o desempenho da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems).

Setembro foi o nono mês consecutivo com mais de mil registros de novas empresas. No acumulado do ano, o Estado já soma 10.248 novos empreendimentos, sendo 7.708 do setor de serviços, 2.184 do comércio e 356 da indústria.

Para o IPF-MS, a combinação entre expansão empresarial, dinamismo regional e integração setorial explica a força do setor terciário no Estado.

“Também observamos reflexos positivos nos serviços oferecidos às famílias, impulsionados pelo turismo e pela retomada do consumo. Isso reforça o potencial de continuidade desse crescimento”, concluiu Regiane.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Horário de verão foi descartado pelo governo neste ano
Brasil
Não precisaremos do horário de verão neste ano, diz ministro de Minas e Energia
A maçã nacional também recuou cerca de 6%,
Economia
Preço da banana-prata e maçã nacional alivia o bolso,mas abacate e batata-doce disparam
Abertura de empresas segue com bons números
Economia
Pelo 9° mês seguido, Mato Grosso do Sul supera 1 mil empresas abertas
Pesquisa do Procon de MS revela que videogames variam até 57% no e-commerce
Economia
Pesquisa do Procon de MS revela que videogames variam até 57% no e-commerce
Foto: Bracell
Economia
Em 48 anos de desenvolvimento, MS vê expansão consolidada com Vale da Celulose
Dia do Ovo: Ceasa/MS comercializa mais de 2,3 mil toneladas no primeiro semestre de 2025
Economia
Dia do Ovo: Ceasa/MS comercializa mais de 2,3 mil toneladas no primeiro semestre de 2025
Sede do TCE-MS -
Economia
TCE-MS libera MSGÁS para aplicar dinheiro em bancos privados
Pesquisa foi realizada no começo de outubro
Economia
Boneca chega a custar R$ 199 e preços de brinquedos variam até 100% na Capital
Setor da indústria gerou bastante emprego
Economia
Setor industrial de MS movimentou quase metade dos empregos formais até agosto
Aplicativo do FGTS, onde pode ser visto se o pagamento foi realizado
Economia
FGTS terá novas regras para o saque-aniversário a partir de novembro; confira

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado