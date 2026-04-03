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MS registra alta de 3 mil% nas exportações de tilápia e setor ganha força na Sexta-Feira Santa

Consumo de peixe cresce na data e reflete avanço da piscicultura no Estado, que já é o 3º maior exportador do país

03 abril 2026 - 14h10Taynara Menezes

A Sexta-Feira Santa, marcada pelo aumento no consumo de peixe, também evidencia o crescimento da piscicultura em Mato Grosso do Sul. O Estado registrou alta de mais de 3 mil% nas exportações de tilápia nos últimos três ano, conforme o Boletim técnico de Piscicultura elaborado pelo Sistema Famasul.

O volume exportado saltou de 55 toneladas, em 2023, para quase 2 mil toneladas em 2025, gerando mais de US$ 10 milhões em receita.

O avanço acompanha o crescimento da produção local. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que, em 2024, a tilápia liderou o ranking das espécies mais cultivadas no Estado, com quase 22 mil toneladas.

A cadeia produtiva também segue aquecida. Informações da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal apontam que a movimentação de peixes para abate cresceu 25,3% entre 2023 e 2025. Só no primeiro bimestre de 2026, mais de 3,9 milhões de peixes foram abatidos — aumento de 13,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

No cenário nacional, Mato Grosso do Sul ocupa a terceira posição entre os maiores exportadores de tilápia. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, entre janeiro e fevereiro deste ano, o Estado exportou 265 mil quilos do pescado, gerando mais de US$ 1,6 milhão.

O desempenho reforça o crescimento do setor, que ganha ainda mais visibilidade durante a Semana Santa, período de maior consumo de peixe.

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