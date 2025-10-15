Menu
Menu Busca quarta, 15 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Economia

MS tem crescimento mensal nas exportações industriais

No acumulado do ano, de janeiro a setembro, o estado atingiu a marca de US$ 5,79 bilhões

15 outubro 2025 - 12h13Sarah Chaves
Foto; Observatório FiemsFoto; Observatório Fiems  

Em agosto, Mato Grosso do Sul registrou um crescimento notável nas exportações de produtos industriais, com uma receita de US$ 667,7 milhões, o melhor desempenho para o mês em toda a série histórica. Esse resultado positivo foi superado em setembro, quando as exportações de produtos industriais alcançaram US$ 673,1 milhões, conforme dados do Observatório da Indústria da Fiems. 

No acumulado do ano, de janeiro a setembro, o estado atingiu a marca de US$ 5,79 bilhões em exportações, representando um aumento de 19% em relação ao mesmo período de 2024, quando o total exportado foi de US$ 4,88 bilhões. Este é o maior valor já registrado para o período, destacando um ano de crescimento expressivo nas vendas externas.

A indústria foi responsável por 81% da receita de exportações em setembro, enquanto no acumulado do ano, essa participação chegou a 71%.

Os segmentos industriais que mais se destacaram no desempenho das exportações até setembro foram:

Celulose e Papel: Com uma receita acumulada de US$ 2,3 bilhões, o principal produto foi a pasta química de madeira, com destaque para os compradores da China, Itália, Holanda, Estados Unidos e Turquia.

Complexo Frigorífico: Registrou US$ 1,7 bilhão em exportações, destacando-se nas carnes desossadas congeladas e refrigeradas de bovino, além de peito de frango desossado e congelado, com destinos principais na China, Estados Unidos, Chile, México e Japão.

Óleos Vegetais e Derivados: Totalizou US$ 439,5 milhões em exportações, sendo os principais produtos os bagaços e resíduos da extração de óleo de soja, farinhas e pellets de soja, e óleo de soja bruto, com os maiores destinos sendo Holanda, Indonésia, Índia, Espanha e Polônia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

: Filme Les Garçons, selecionado na mostra Curta MS
Cultura
Festival 'Curta Campo Grande' seleciona mais de 50 filmes para exibição em novembro
MS lidera crescimento nacional no setor de serviços com alta de 14,3%
Economia
MS lidera crescimento nacional no setor de serviços com alta de 14,3%
Horário de verão foi descartado pelo governo neste ano
Brasil
Não precisaremos do horário de verão neste ano, diz ministro de Minas e Energia
A maçã nacional também recuou cerca de 6%,
Economia
Preço da banana-prata e maçã nacional alivia o bolso,mas abacate e batata-doce disparam
Abertura de empresas segue com bons números
Economia
Pelo 9° mês seguido, Mato Grosso do Sul supera 1 mil empresas abertas
Pesquisa do Procon de MS revela que videogames variam até 57% no e-commerce
Economia
Pesquisa do Procon de MS revela que videogames variam até 57% no e-commerce
Foto: Bracell
Economia
Em 48 anos de desenvolvimento, MS vê expansão consolidada com Vale da Celulose
Dia do Ovo: Ceasa/MS comercializa mais de 2,3 mil toneladas no primeiro semestre de 2025
Economia
Dia do Ovo: Ceasa/MS comercializa mais de 2,3 mil toneladas no primeiro semestre de 2025
Sede do TCE-MS -
Economia
TCE-MS libera MSGÁS para aplicar dinheiro em bancos privados
Pesquisa foi realizada no começo de outubro
Economia
Boneca chega a custar R$ 199 e preços de brinquedos variam até 100% na Capital

Mais Lidas

Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Interior
Mulher prepara festa surpresa para o marido, mas apanha até desmaiar em MS
Ilustrativa
Polícia
Homem não gosta de 'fio terra' e acaba esfaqueado pela esposa: 'dedada não autorizada'
Carlos está foragido
Interior
Mulher é assassinada com tiros na cabeça pelo marido em Bandeirantes
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã
Polícia
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã