MS tem crescimento mensal nas exportações industriais

Em agosto, Mato Grosso do Sul registrou um crescimento notável nas exportações de produtos industriais, com uma receita de US$ 667,7 milhões, o melhor desempenho para o mês em toda a série histórica. Esse resultado positivo foi superado em setembro, quando as exportações de produtos industriais alcançaram US$ 673,1 milhões, conforme dados do Observatório da Indústria da Fiems.

No acumulado do ano, de janeiro a setembro, o estado atingiu a marca de US$ 5,79 bilhões em exportações, representando um aumento de 19% em relação ao mesmo período de 2024, quando o total exportado foi de US$ 4,88 bilhões. Este é o maior valor já registrado para o período, destacando um ano de crescimento expressivo nas vendas externas.

A indústria foi responsável por 81% da receita de exportações em setembro, enquanto no acumulado do ano, essa participação chegou a 71%.

Os segmentos industriais que mais se destacaram no desempenho das exportações até setembro foram:

Celulose e Papel: Com uma receita acumulada de US$ 2,3 bilhões, o principal produto foi a pasta química de madeira, com destaque para os compradores da China, Itália, Holanda, Estados Unidos e Turquia.

Complexo Frigorífico: Registrou US$ 1,7 bilhão em exportações, destacando-se nas carnes desossadas congeladas e refrigeradas de bovino, além de peito de frango desossado e congelado, com destinos principais na China, Estados Unidos, Chile, México e Japão.

Óleos Vegetais e Derivados: Totalizou US$ 439,5 milhões em exportações, sendo os principais produtos os bagaços e resíduos da extração de óleo de soja, farinhas e pellets de soja, e óleo de soja bruto, com os maiores destinos sendo Holanda, Indonésia, Índia, Espanha e Polônia.

