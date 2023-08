MS tem empresa entre as 10 maiores em minério de ferro no Brasil

No Brasil o minério de ferrque manteve a liderança nacional na produção mineral, com um valor de R$ 153,5 bilhões, detém 61% do valor total da PMB (Produção Mineral do Brasil). Na lista das 200 maiores Empresas de Mineração do Brasil, para recolhimento do CFEM (Contribuição Financeira por Extração Mineral), constam 33 mineradoras produtoras de minério de ferro.

Nesta relação está o Mato Grosso do Sul com a Empresa MCR- Mineração Corumbaense Reunida S.A ( J&F Mineração), na 8ª colocação nacional, e a 18ª no ranking geral da mineração, com duas minas em Corumbá, com extração de minério de alto teor, gerando um valor de produção de R$ 1.517.893.310,90, (0,60% do PMB Nacional), e gerando de CFEM R$ 49.448.928,11, que é dividido para os municípios, Estado e União.

Ainda no município de Corumbá-MS, a Vetria ocupa a 17ª colocação no ranking da mineração de ferro, e aparece na 48ª no ranking geral, com extração do minério de ferro com três minas em operação, com R$ 400.321.205,62, que representa 0,160% do PMB, e recolheu aos cofres públicos de CFEM R$ 12.963.506,83.

Segundo o Secretário da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, estes números no próximo ano tendem a crescer muito mais. “Temos a mineradora MCR (J&F) que vai aumentar dos atuais 4.5 milhões, para 7 milhões até o final deste ano, e para o ano de 2024, 12 milhões/toneladas. Além disso estão fora desta lista as empresas MPP Mineração e a 3ª Mining, que já estão explorando com GU - Guia de Utilização, e que estão aguardando as Portarias de Lavra, concedidas pelo Ministério de Minas e Energia, para aumentarem a extração anual”, esclareceu.

A MCR Mineração (J&F Mineração), tinha 600 funcionários, é já contratou mais 1.000 trabalhadores este ano, é até o final de 2023, deverão ser mais 700 vagas abertas, informou o Coordenador da Mineração da Semadesc, e Presidente do CETER-MS (Conselho Estadual do Trabalho do MS), Eduardo Pereira.

