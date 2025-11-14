Menu
MS terá três megausinas solares que poderão suprir 63% do consumo do Estado

Iniciativa envolve parceria com a Casa dos Ventos, com investimento de R$ 5,12 bilhões

14 novembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
MS terá mais usinas nos próximos anosMS terá mais usinas nos próximos anos   (Comunicação/Semadesc)

O Governo de Mato Grosso do Sul confirmou a instalação de três grandes usinas solares da empresa Casa dos Ventos, com investimento de R$ 5,12 bilhões. Os projetos ficam em Campo Grande, Paranaíba e Paraíso das Águas. As duas primeiras entram em operação em junho e julho de 2026 e a terceira, em setembro de 2027.

A iniciativa colocará o Estado entre os 10 maiores geradores de energia solar do país. Segundo o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, as usinas aumentarão em 45% a potência instalada de MS e representam um avanço estratégico para atrair novos investimentos privados.

A Casa dos Ventos, que é referência nacional em energia renovável, apresentou os detalhes dos projetos ao governador Eduardo Riedel. Somados, os três empreendimentos devem gerar mais de 4 mil empregos na fase de construção. Todos foram licenciados pelo Imasul e destinaram mais de R$ 25 milhões em compensação ambiental.

As usinas terão capacidade de 491 MW (Rio Brilhante – Campo Grande), 400 MW (Projeto Seriemas – Paranaíba) e 640 MW (Projeto Paraíso – Paraíso das Águas). Ao todo, serão instalados mais de 3,2 milhões de módulos fotovoltaicos.

A expansão da energia solar integra a estratégia do Governo do Estado de alcançar a neutralidade de carbono até 2030. Projetos como o Ilumina Pantanal, além da instalação de painéis solares em escolas, parques e prédios públicos, reforçam o avanço do MS na transição energética.

A Casa dos Ventos atua há quase 20 anos no setor e mantém 4,3 GW em operação e construção. Em 2023, associou-se à francesa TotalEnergies e hoje é o veículo exclusivo da multinacional para projetos renováveis no Brasil.

TotalEnergies e hoje é o veículo exclusivo da multinacional para projetos renováveis no Brasil.

