Mudanças na Petrobras podem reduzir preço do gás natural

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (10) uma série de mudanças que podem reduzir o preço do combustível. A estatal alerta, no entanto, que essa atualização de preço não se refere ao gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha.

As medidas criam novas modalidades de venda que estarão disponíveis para distribuidoras estaduais e para consumidores livres. No caso de distribuidoras, passará a valer um mecanismo de redução de preço nos contratos de venda de gás natural que já estão vigentes.

No caso dos consumidores livres, que são aqueles que têm autorização de comprar o gás natural diretamente de produtores, importadores ou comercializadores, contarão com uma nova carteira de produtos de venda "em condições mais customizadas e competitivas".

A redução, no entanto, não será a mesma observada pelos consumidores finais, já que outros fatores, como custos do transporte até a distribuidora, o portfólio de suprimento de cada distribuidora, as margens de lucro dessas empresas e os tributos federais e estaduais, afetam o preço.

