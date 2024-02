Mulheres renderam menos que homens no último trimestre de 2023 no Brasil, diz pesquisa

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) as trabalhadoras brasileiras tiveram um rendimento médio real de 20,8% menos do que dos homens no quarto trimestre do ano passado. O valor recebido pelas mulheres no trabalho principal foi de R$ 2.562, e o deles alcançou R$ 3.233.

O estudo foi divulgado hoje (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e mostra que a diferença salarial entre os homens e mulheres no Brasil diminuiu com relação ao último trimestre de 2022. Nesse período, as mulheres recebiam R$ 2.451 e os homens R$ 3.154. Ou seja, elas tinham uma renda de 22,3%.

O geral de rendimento dos trabalhadores brasileiros em 2023 foi estimado em R$ 301,6 bilhões. Superior em R$ 14,4 bilhões ao de 2022. Esse valor pode ser visto como o dinheiro que as pessoas têm para movimentar a economia.

O IBGE também concluiu que em 2023, o Brasil bateu o recorde de população ocupada, 100,7 milhões de trabalhadores, 3,8 a mais que no ano anterior. E ainda, metade da população desocupada, que são 46,5% dos brasileiros, estavam entre um mês e um ano à procura de emprego.

