Mutirão oferece acordos por até R$ 50 para mais de 160 mil inadimplentes em MS

Mais de 160 mil sul-mato-grossenses poderão colocar fim naquela dívida que atormenta por bastante tempo. Isso porque o mutirão nacional da Serasa, oferece acordos de até R$ 50 para quitar a pendência.

Em números, Mato Grosso do Sul conta com 169 mil consumidores com inadimplência e buscam limpar o nome, principalmente envolvendo dívidas bancárias.

As ofertas variam e podem ser acordadas em valores de R$ 50 e até R$ 100.

A ação vai até 30 de junho e reúne mais de 40 bancos com descontos e parcelamentos facilitados.

Quer saber mais? Basta acessar o site http://www.serasalimpanome.com.br, aplicativo do Serasa e no WhatsApp: (11) 99575-2096.

