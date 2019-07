Na Argentina, Guedes afirma que o governo vai liberar 35% do FGTS

O ministro da Economia Paulo Guedes garantiu, durante a 54º Cúpula do Mercosul que acontece na Argentina, que o governo anunciará em alguns dias as regras para liberação do dinheiro das contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

De acordo com Guedes, até 35% do valor depositado poderá ser retirado das contas, a expectativa do governo é que R$ 42 bilhões sejam liberados aos trabalhadores. Devem ser liberados também R$ 21 bilhões dos recursos do Pis/Pisap.

O ministro disse que os valores poderão ser sacados no mês de aniversário dos que tiverem o benefício disponível. O plano para liberar os valores aos trabalhadores vem sendo discutido há meses, que busca meio de impulsionar a economia do país.

A expectativa mais recente do governo em relação ao mercado financeiro é de que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 0,81%, desempenho menor se comparado com o 1% registrado em 2017 e 2018.

