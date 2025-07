Na edição de julho, Café com Negócios debate papel estratégico da indústria em MS

A próxima edição do Café com Negócios, marcada para o dia 22 de julho, às 8h, em Campo Grande, vai reunir lideranças de peso da indústria para discutir o impacto do setor no desenvolvimento econômico e social de Mato Grosso do Sul.

O encontro acontecerá no Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês, com inscrições gratuitas pelo Sympla.

Com o tema "Edição Especial Indústria", o evento contará com a participação de representantes da Arauco Brasil, Inflex e Valmet, empresas que vêm protagonizando transformações significativas no cenário industrial do Estado.

O foco será a relação entre inovação, sustentabilidade e tecnologia como motores do crescimento regional.

Entre os palestrantes confirmados estão Diego Bueno Marques, gerente de Relações Institucionais da Arauco Brasil, que falará sobre o Projeto Sucuriú, o maior investimento em celulose do mundo feito em fase única, com aporte de US$ 4,6 bilhões no município de Inocência.

A iniciativa deve gerar mais de 14 mil empregos durante a construção da nova planta, com forte impacto socioeconômico e ambiental.

O diretor-administrativo da Inflex, Cesar Augusto Scheide, também participará do debate. A empresa de embalagens flexíveis sediada em Dourados se destaca nacionalmente pela produção de alta qualidade e por manter certificações como o selo Halal e o selo Verde PSE, além de um sólido programa ESG.

Já Fernanda Yanaze Maia, gerente de Marketing e Comunicação da Valmet para a América do Sul, trará sua visão sobre as estratégias integradas da multinacional finlandesa de tecnologia industrial, com foco em inovação, comunicação e responsabilidade socioambiental.

Serviço

Café com Negócios – Edição Especial Indústria

Data: 22 de julho de 2025 (terça-feira)

Horário: 8h

Local: Bosque Expo – Shopping Bosque dos Ipês, Campo Grande/MS

Inscrições: Sympla

