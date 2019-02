Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio principal acumula em R$ 46 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do prêmio principal do Concurso 2.128 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite de terça-feira (26) no Caminhão da Sorte, estacionado na cidade de Videira, em Santa Catarina. As dezenas sorteadas são: 11 - 16 - 24 - 46 - 54 - 55.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, cujo sorteio será na próxima quinta-feira (28), é R$ 46 milhões.

A quina teve 47 apostas ganhadoras, e cada uma vai receber prêmio de R$ 50.144,89.

A quadra saiu para 4.353 apostas. Elas receberão, cada uma, R$ 773,45.

Esta é a segunda Mega-Semana de 2019, com a realização de três sorteios, em vez de dois.

