Nova queda nas refinarias deixará gasolina R$ 0,29 mais barata na Capital

Nova queda no preço dos combustíveis para as refinarias, em R$ 0.40, deixará a gasolina mais barata em Campo Grande a partir desta quarta-feira (17). Com isso, a redução deve refletir em R$ 0,29 a menos no bolso do consumidor, segundo o diretor-executivo do Sinpetro-MS (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes de Mato Grosso do Sul), Edson Lazarotto.

Sendo assim, a gasolina sai de R$ 5, 27 para R$ 4,98, em média, na Capital. A redução anunciada pela estatal, foi de R$ 3,18 para R$ 2,78 - valor pago pelas distribuidoras. Já o diesel, teve baixa de R$ 0,44, ou seja, de R$ 3,46 para R$ 3,02, e chegará nas bombas R$ 0, 39 a menos. Desta forma, passará de R$ 5, 64, para R$ 5, 25, em média.

De acordo com Edson, o novo preço final nas bombas passa a valer à medida que os postos de combustíveis forem ajustando os produtos já adquiridos com os comprados após o reequilíbrio, o que pode acontecer a partir desta terça, ou ao longo da semana.

Para o diretor do sindicato, a decisão é positiva. “Isso é ótimo para o consumidor e para toda a cadeia do seguimento. Sempre que há uma redução, a tendência é que haja um aumento de volumes nas vendas, então para nós é uma boa notícia”, avaliou.

Novo anúncio- Em nota, a Petrobras destaca que o valor cobrado ao consumidor final nos postos é afetado por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda.

"A Petrobras recupera sua liberdade de estabelecer preços. Nos alforriamos de um único e exclusivo fator, que era a paridade", afirmou o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates à imprensa, em Brasília.

"Era hora de abrasileirar os preços dos combustíveis", avaliou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacando que hoje é um dia de festa para o governo e para a sociedade.

