Novembro teve a criação de 130 mil empregos formais

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), atualizados nesta quinta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que o Brasil registrou um saldo positivo de 130.097 postos de trabalho com carteira assinada.

O saldo é resultado de 1.866.752 admissões, contra 1.736.655 demissões durante o mês. No ano passado, durante o mesmo período, o saldo foi de 127.832 vagas.

Apesar do saldo positivo, o mês de novembro representou a terceira redução seguida no ritmo de crescimento, por mais que o indicador tenha se mantido positivo durante o período. Ele foi inferior ao saldo dos três meses anteriores.

