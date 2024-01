Novo salário mínimo de R$ 1.412 começa a ser pago nesta quinta-feira

Os trabalhadores brasileiros começaram a receber, a partir desta quinta-feira (1º), o novo salário mínimo oficial, no valor de R$ 1.412, referente à folha de pagamento de janeiro. O valor atualizado é 6,97% maior que o salário de R$ 1.320, vigente de maio a dezembro de 2023.

O novo salário mínimo corresponde à inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado nos 12 meses terminados em novembro, totalizada em 3,85%, mais o crescimento de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022.

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) estima que o reajuste do salário mínimo beneficiará 59,3 milhões de trabalhadores e resultará em um incremento da renda anual no montante de R$ 69,9 bilhões.

