Novo teto de juros do consignado do INSS começa a valer hoje

Começa a valer a partir desta quarta-feira (13) o novo teto de juros do consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), medida que já havia sido aprovada no início deste mês pelo Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS).

A medida estabelece que o novo limite de juros é 1,8% ao mês para essas operações, valor que é 0,04 ponto percentual menor que o antigo limite, de 1,84% ao mês. O teto dos juros para o cartão de crédito consignado também caiu, passando de 2,73% para 2,67% ao mês.

Essa mudança reflete a o corte de 0,5 ponto percentual na Taxa Selic pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), que reduziu os juros básicos de 12,75% para 12,25% ao ano.

