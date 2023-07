Nubank adere ao Desenrola e cerca de 2,5 milhões de brasileiros poderão limpar o nome

O banco digital Nubank anunciou nesta quarta-feira (19) adesão ao programa Desenrola, do Ministério da Fazenda. Com isso, a estimativa de pessoas que podem ser desnegativadas automaticamente, por terem dívidas bancárias abaixo de R$ 100, subiria para 2,5 milhões de brasileiros.

O Nubank se junta a uma lista de instituições financeiras que já anunciaram adesão ao programa, como os cinco maiores bancos do país (Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú e Santander) e instituições digitais, a exemplo de Inter e PicPay.

Somados, esses bancos poderiam retirar imediatamente de cadastros como Serasa e SPC cerca de 2,5 milhão de pessoas que têm dívidas abaixo de R$ 100 que não foram pagas até 31 de dezembro passado.

Além disso, essas instituições se comprometem a renegociar com os devedores de renda até R$ 20 mil – os descontos chegam a superar 90%, a depender das condições.

Na segunda-feira (17), o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em entrevista coletiva que o alcance do programa cresceria significativamente com a adesão do Nubank, pelo perfil da carteira de clientes.

Essa primeira fase do Desenrola deve beneficiar até 30 milhões de devedores, de acordo com informações do Ministério da Fazenda.

A próxima etapa, prevista para setembro, deve atender mais 40 milhões de brasileiros.

Deixe seu Comentário

Leia Também